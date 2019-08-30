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ما لا تعرفه عن تشارلز برونسون فى ذكرى وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الجمعة الذكرى الـ 16 على رحيل النجم الأمريكى تشارلز برونسون، وبهذه المناسبة نقدم لكم كل ما يجب أن تعرفه عن النجم الراحل: 

 

• ولد فى إهرينفيلد- بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية بين ١٥ طفلا لعامل مناجم فحم مهاجر من ليتوانيا.

• عمل مع والده فى المناجم وظل لهذا السبب يعانى طيلة حياته الخوف من الأماكن المغلقة.

• درس الفن فى مسارح باسادينا بكاليفورنيا،حيث رشحه احد أساتذته للعمل فى اول أفلامه You're in the Navy Now عام 1951

• تزوج ثلاث مرات الاولى من خارج الوسط الفنى. 

 

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• آخر زوجاته هي كيم وييكس تزوجها عام 1998وظل معها حتى مات.

 

• قدم عدة ادوار دائماً دور الشرير المفتول العضلات مثل Vera Cruz 1954و Target Zero 1955و Run of the Arrow 1957 

 

• رحل عن عالمنا في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية متأثرا بمرض الزهايمر. 

 

 

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