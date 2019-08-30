شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن تشارلز برونسون فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الجمعة الذكرى الـ 16 على رحيل النجم الأمريكى تشارلز برونسون، وبهذه المناسبة نقدم لكم كل ما يجب أن تعرفه عن النجم الراحل:
• ولد فى إهرينفيلد- بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية بين ١٥ طفلا لعامل مناجم فحم مهاجر من ليتوانيا.
• عمل مع والده فى المناجم وظل لهذا السبب يعانى طيلة حياته الخوف من الأماكن المغلقة.
• درس الفن فى مسارح باسادينا بكاليفورنيا،حيث رشحه احد أساتذته للعمل فى اول أفلامه You're in the Navy Now عام 1951
• تزوج ثلاث مرات الاولى من خارج الوسط الفنى.
• آخر زوجاته هي كيم وييكس تزوجها عام 1998وظل معها حتى مات.
• قدم عدة ادوار دائماً دور الشرير المفتول العضلات مثل Vera Cruz 1954و Target Zero 1955و Run of the Arrow 1957
• رحل عن عالمنا في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية متأثرا بمرض الزهايمر.
كانت هذه تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن تشارلز برونسون فى ذكرى وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.