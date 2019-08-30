ميغان ماركل وكيت ميدلتون ليستا سبب خلافات هاري وويليام!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:43 مساءً - منذ زواج ​الأمير هاري​ من دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​، كثرة الأحاديث عن نشوب خلافات بينه وبين شقيقه ​الأمير ويليام​، وذلك بسبب زوجتيهما ماركل وميدلتون، ليكشف مؤخراً عن أن الخلافات بينهما كانت سابقاً وتحديداً منذ مرحلة الطفولة.

وبحسب صحيفة “إكسبريس”، فإنه كانت هناك احتكاكات مبكرة بين الشقيقين، حيث كان على هاري أن يتحمل أفعال شقيقه ويليام لمجرد أنه سيكون ملكًا في يوم من الأيام، فقد كان هاري يعيش في دور الاحتياط هذا الدور الذي سئم منه.

وقالت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، إنه عندما كان الأمير وليام والأمير هاري أصغر سنًا كانا يتشاجران لأن الأخير استاء من حقيقة أنه اضطر إلى تحمل كل اللوم على كل شيء خاطئ قاما به معا، لكنه فهم أن هذا كان لأن شقيقه الأكبر كان الوريث.

وأوضحت كاتي التي كتبت عددًا من الكتب عن العائلة المالكة، أن هاري استاء من تلقي اللوم بشكل دائم فقط لأن شقيقه هو الوريث المنتظر، حتى إنه رفض التحدث إلى أخيه أو مسامحته لبعض الوقت.