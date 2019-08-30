كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:43 مساءً - صدمت الشابة المصرية صابرين البالغة من العمر 20 سنة بعد ان اكتشفت ان زوجها نجم أفلام اباحية ويتلقى الاموال لكي يصور افلاما صغيرة مع راقصات.
وبعد ان تأكدت من ان زوجها “علي” يمارس هذه المهنة طلبت برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري وقالت: ” تزوجت منذ عام من علي الذي يعمل ميكانيكا، وكان زواجا تقليديا ولكن بمرور الأيام والعشرة تعلقت به، وأهلي كانوا يعشقونه لأني ليس لي إخوة رجال ويعتبرونه ابنهم.
بعد فترة بدأت الخلافات تظهر بسبب تأخره لساعات كثيرة خارج المنزل، وأحيانا يأتي في الصباح”.
وتابعت: “بدأت اموال كثيرة تظهر معه ويقول ان مصدرها عمله الى ان تم القبض عليه في قضية آداب وهو مع راقصات داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب”.
كانت هذه تفاصيل خبر شابة مصرية تطلب خلع زوجها بعدما اكتشفت أنه نجم أفلام إباحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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