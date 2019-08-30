كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:43 مساءً - فاجأت النجمة التلفزيونية ​لورين هاريس​ محبيها عندما شارك كأول شخص معروف في برنامج الخاص بالتعري Naked Attraction ليلة أمس . فكرة البرنامج ان يتم عرض اجسام لشابات عاريات دون اظهار الوجه على شباب ليختاروا “شريكتهم” التي يمكن ان ينجذبوا اليها عبر الجسم ولكن لسوء الحظ لم يحالفها الحظ مع المشترك الذي رأى انها أكبر منه بكثير دون ان يعرف من هي ولكن عندما اكتشف انها لورين هاريس صدم هو والجمهور والمشاهدين فاصبح اسمها الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وقت العرض. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نجمة تصدم محبيها وتظهر عارية في برنامج تعري مباشرة على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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