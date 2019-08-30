امير كرارة عن نجلاء بدر: “بعتبرها واحد صاحبي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:43 مساءً - حلت الفنانة المصرية نجلاء بدر ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامج “أسرار النجوم”، المذاع على نجوم إف ‏إم، للحديث عن مشوارها الفني.‏

وفي مداخلة هاتفية للبرنامج، تحدث الفنان أمير كرارة عن علاقته بنجلاء بدر، قائلًا: “أنا بعتبر نجلاء وآسف في ‏التعبير واحد صاحبي، إنسانة جدعة جدًا سواء في الشغل أو برة الشغل، بتدخل أي مكان كل الناس بتحبها”.‏

أضاف كرارة: “نجلاء بدر بعيدًا عن الشغل كل الناس عارفة، صاحبة بيت أخوها، أما الشغل مع نجلاء ممتع، ‏التزام، احترام مواعيد، احترام الناس اللي حواليها، احترامها في شغلها، في الأدوار اللي بتدخل تعملها، ‏عمرها ما بتعمل دور مش حباه”.‏

تابع أمير كرارة: “أنا واحد من الناس في شغلي نجلاء أول حد بيجي في دماغي، عارفة بقى لو ما بيحصلش ‏نصيب، تعرفي إن مفيش حاجة تليق بمقام نجلاء” أضاف: “إنتي عارفة إنتي حبيبتي وأختي وفوق دماغي”.‏