امير كرارة عن نجلاء بدر: “بعتبرها واحد صاحبي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:43 مساءً - حلت الفنانة المصرية نجلاء بدر ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامج “أسرار النجوم”، المذاع على نجوم إف إم، للحديث عن مشوارها الفني.
وفي مداخلة هاتفية للبرنامج، تحدث الفنان أمير كرارة عن علاقته بنجلاء بدر، قائلًا: “أنا بعتبر نجلاء وآسف في التعبير واحد صاحبي، إنسانة جدعة جدًا سواء في الشغل أو برة الشغل، بتدخل أي مكان كل الناس بتحبها”.
أضاف كرارة: “نجلاء بدر بعيدًا عن الشغل كل الناس عارفة، صاحبة بيت أخوها، أما الشغل مع نجلاء ممتع، التزام، احترام مواعيد، احترام الناس اللي حواليها، احترامها في شغلها، في الأدوار اللي بتدخل تعملها، عمرها ما بتعمل دور مش حباه”.
تابع أمير كرارة: “أنا واحد من الناس في شغلي نجلاء أول حد بيجي في دماغي، عارفة بقى لو ما بيحصلش نصيب، تعرفي إن مفيش حاجة تليق بمقام نجلاء” أضاف: “إنتي عارفة إنتي حبيبتي وأختي وفوق دماغي”.
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