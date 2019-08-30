زينة بإطلالة مثيرة وجريئة بالاحمر!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:43 مساءً - نشرت الفنانة المصرية زينة رضا مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها علىلا انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وجريئة باللون الاحمر. وتألقت زينة بفستان بكم واحد معاكس لفتحة الساق العالية فيه، نسّقته مع ساعة يد بيضاء، وقلادة زرقاء ونظارات شمس زرقاء أيضاً. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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