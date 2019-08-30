كانيكا كابور تنعي وفاة صديقتها المقربة على Instagram

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نعت المغنية الهندية كانيكا كابور وفاة صديقتها المقربة أنابيل تريون، التي كانت تعمل مدربًا للصحة والتأمل في لندن بالمملكة المتحدة، والتي وافتها المنية بشكل مفاجيء الثلاثاء 27 أغسطس، ولم تحدد سبب الوفاة.

وقد شاركت كابور الأخبار المحزنة مع معجبيها وأصدقائها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى Instagram، إلى جانب نشر بعض الصور القديمة لهما معاً.

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كتبت ، “أختي الغالية أنابيل ارقدي في سلام، ليس لدي كلمات للتعبير عن شعوري اليوم! أسوأ يوم في حياتي عزائي يكمن في تمسكي بجميع الذكريات الجميلة إلى الأبد. أحبك”.

وفور النشر، تلقت كانيكا، التي ظهرت مؤخرًا كقاضية في برنامج المواهب الهندي الشهير The Voice India، رسائل المواساة، حيث قدم العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني، أمثال صوفي شودري وكبرا سايت، تعازيهم في هذا الحدث.

في سياق مختلف، بدأت كابور مسيرتها الغنائية في بوليوود مع أغنية Baby Doll، التي قدمتها في فيلم Ragini MMS 2، وقد نحتت المغنية المولودة في لكناو مكانا خاصا لها في بوليوود من خلال أغانيها الشعبية.