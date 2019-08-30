المخرج عمرو عرفة يكشف الخدع البصرية المستخدمة في «سرايا عابدين».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف المخرج المصري عمرو عرفة، عن الخدع البصرية التي استخدمها في مسلسل “سرايا عابدين”، والذي عرض في 2014، وضم عدد كبير من نجوم الفن.
عمرو عرفة، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، من كواليس تصوير المسلسل، والذي يظهر فيه الخدع البصرية التي استخدمت في العمل، وعلق عليه قائلًا: “للناس اللي عندها شغف بالخدع البصرية أهدي هذا المقطع من سرايا عابدين .. أضخم مسلسل تم الاستعانة فيه بالديكورات الافتراضية و الخدع البصرية في الشرق الأوسط”.
وأضاف: “مش دي الصعوبة في الإخراج الاصعب انك تقود ١٥ ممثله من مختلف الدول العربيه تحت سقف واحد و تخليهم ما يقعدوش يرغوا”.
”سرايا عابدين”، من بطولة قصي خولي، ويسرا، ونيللي كريم، وغادة عادل، و ريم مصطفى، ومي كساب، وداليا مصطفى، وسوسن أرشيد، وكارمن لبس.
وتدور أحداث المسلسل في قالب تاريخي خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل لمصر من قلب سرايا عابدين، حيث يحتدم الصراع والتنافس داخل أرجاء القصر بين النساء من أجل كسب رضا الخديوي، كما يتطرق إلى الأوضاع الاجتماعية في ذلك الزمن، متخذا من الوقائع التاريخية خطوطا عريضة تدور في قلبها الأحداث.
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