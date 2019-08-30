كاري موليجان ورالف فاينس في "The Dig" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت النجمة الشابة كاري موليجان إلى فريق عمل فيلم النجم رالف فاينس الجديد، الذي سيكون بعنوان The Dig.

ووفقا لما ذكرته مجلة "هوليوود ريبورتر"، فإن النجمة البريطانية الشابة ستعود للعمل بالسينما من جديد بعد عطلتها التي استمرت منذ أغسطس/آب 2017 بسبب ولادتها لابنها الثاني.

وقالت المجلة إن فيلم The Dig سيكون من إنتاج شبكة نتفليكس الأمريكية، التي سبق لكاري موليجان التعاون معها في عام 2017.

ويطرح الفيلم بقصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وستجسد به "كاري" شخصية باسم "إديث بريتي" تستعين بشخصية "فاينس" بالفيلم للبحث عن كنوز تعتقد أنها مخبأة في باحة منزلها.

وسيكون هذا هو ثاني الأفلام التي تبدأ "كاري موليجان" للعمل بها منذ استقبالها لطفلها الثاني "ويلفريد"، من زوجها الموسيقي "ماركوس مومفورد".