ماثيو ماكونهي أستاذ جامعي بدوام كامل للمرة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد النجم الحاصل على الأوسكار ماثيو ماكونهي لشغل منصب أستاذ لدراسات السينما بجامعة تكساس الأمريكية، وللمرة الأولى بدوام كامل.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، فإن ماثيو سبق له تدريس فنون السينما كأستاذ بدوام جزئي بجامعة تكساس منذ عام 2015، واختير من قبل الجامعة ليعمل بدوام كامل بداية من الصف الدراسي الجديد الذي ينطلق في فترة الخريف المقبل.





وسيعمل ماكونهي بالجامعة ضمن تصنيف "أستاذ ممارس"، لطلبة كلية "موودي" التابعة لجامعة تكساس.

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ويعد النجم ماثيو ماكونهي من مواليد ولاية تكساس الأمريكية، وبالتحديد مدينة "أوفالد"، وتخرج في جامعة تكساس عام 1993.

وخلال عمله كأستاذ بدوام جزئي منذ عام 2015، حظي ماكونهي بمكانة مميزة بين طلبة الجامعة، لما كان يظهره من دعم معنوي لهم، ما شجع إدارة الجامعة على الاستعانة به في ظل عدم انشغاله بأي أعمال سينمائية بالوقت الحالي.





