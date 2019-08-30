خاص- “غزل” جديد مروى غروب وهذه بطلته

بعد النجاح الكبير الذي حققته بدور “شوكت” في مسلسل “الباشا” بجزئيه الاول والثاني، يبدو ان التعاون بين الممثلة جيهان خماس وشركة مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حداد، سيتجدد قريباً بمشروع جديد وذلك بحسب معلومات خاصة لبصراحة.

وعلمنا أن جيهان خماس ستلعب دور البطولة في مسلسل سيحمل عنوان “غزل” من كتابة كريستين بطرس من إنتاج شركة مروى غروب، التي لا زالت تبحث ضمن خياراتها عن المخرج الذي سيوقع هذا العمل الدرامي المقبل.

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وكانت “خماس” قد لفتت الانظار إليها مؤخراً بعد ان تألقت في دور “شوكت” في مسلسل “الباشا”، كما لجيهان سلسلة من الأعمال منها “اصحاب تلاتي”، “كل الحب كل الغرام” وغيرها من المسلسلات.

كيف ستطل “جيهان” في هذا العمل خاصة أنه أول دور بطولة لها؟

نذكر ان في جعبة عراب الدراما اللبنانية مروان حداد باقة من الأعمال، فشركة مروى غروب باشرت بتصوير مسلسل جديد بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك” سيعرض مع بداية الموسم الدرامي على شاشة “الجديد” وهو من بطولة الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز.

كما ان “حداد” سبق وذكر انه بدأ التحضير فعلياً لمسلسل “سنة عاشرة حب” ومسلسل اخر بعنوان “عشيق امي”.