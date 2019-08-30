هل تجتمعُ كاريس مع باسل خياط في عمل جديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّت الممثلة السّورية كاريس بشار، لمسلسل "عهد الدّم" إلى جانب الممثل السّوري باسل خياط، وهذا اللقاء الدرامي أتى بعد غياب 12 عامًا، بمسلسل "على حافة الهاوية".

المشروع الجديد كتبه إياد أبو الشامات ويُخرجه رامي حنا في تعاون جديد بين الثلاثي بعد نجاح مسلسل "تانغو"، وإنتاج "إيغل فيلمز".

ومن المقرّر أن ينطلق التصوير في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وتدور أحداث العمل حول شاب يتعرّض لحادث، فتنقلب حياته رأسًا على عقب.

وكانت كاريس بشار قد أطلّت في رمضان الفائت بعملين: الأول "سلاسل ذهب" والثاني "مسافة أمان".