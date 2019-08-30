متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّت الممثلة السّورية كاريس بشار، لمسلسل "عهد الدّم" إلى جانب الممثل السّوري باسل خياط، وهذا اللقاء الدرامي أتى بعد غياب 12 عامًا، بمسلسل "على حافة الهاوية".
المشروع الجديد كتبه إياد أبو الشامات ويُخرجه رامي حنا في تعاون جديد بين الثلاثي بعد نجاح مسلسل "تانغو"، وإنتاج "إيغل فيلمز".
ومن المقرّر أن ينطلق التصوير في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وتدور أحداث العمل حول شاب يتعرّض لحادث، فتنقلب حياته رأسًا على عقب.
وكانت كاريس بشار قد أطلّت في رمضان الفائت بعملين: الأول "سلاسل ذهب" والثاني "مسافة أمان".
كانت هذه تفاصيل خبر هل تجتمعُ كاريس مع باسل خياط في عمل جديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.