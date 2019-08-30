مي العيدان تُهاجم شمس الكويتية.. هل تجدّدت الخلافات بينهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الإعلامية مي العيدان جدّدت خلافاتها مع مواطنتها شمس الكويتية بعد نشر مقطع فيديو قديم لها ووصفتها بالكاذبة.

وعرضت العيدان مقطعًا من حلقة شمس في برنامج "مجموعة إنسان" للإعلامي السعودي علي العلياني، يظهر تحليلًا لردود أفعالها عندما كانت تشاهد مقطعًا لمي العيدان.

وأظهر تحليل البرنامج لملامح شمس بأنها عدائية ومستفزّة وخائفة ولا تستطيع المواجهة فقدّمت العيدان شكرها للبرنامج على هذا التحليل.

ثم علّقت مي قائلةً: "طبيعي هذه التعبيرات لأن هي تعلم أن أمتلك الكثير من أكاذيبها وأنها لا تقول حقيقة أبدًا".

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يُذكر أن الثنائي في عداء متواصل وهاجمت العيدان في وقت سابق الفنانة شمس الكويتية بسبب موضوع المساكنة واستغربت حديث شمس عن حُبها للتصوف والمتصوفين.

كما اعتادت العيدان التعبير عن استيائها من صوت شمس وعادةً ما تؤكّد أنها لا تصلح للغناء، وتسيء للمستمع.

بدورها كانت الفنانة الكويتية تردُّ على هجوم العيدان ووصفتها في إحدى المرات بـ"الحيوانة" في تعليق غير مباشر عبر "إنستغرام" حيث قالت: "عندما كنت صغيرة تمنّيت أن أعيش مع الحيوانات في الغابة.. وعندما كبرت تحققت أمنيتي لكن بدون غابة” وهو الوصف الذي اعتبر وقتها ردًا على هجوم العيدان في إحدى المرات.