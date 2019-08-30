مصطفى قمر يشعل حفل "أي فوري" في الساحل الشمالي بحضور محمد رمضان



أشعل النجم مصطفى قمر حفله الغنائى في "أي فورى" في الساحل الشمالى، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة منها الليلة دوب، منايا، سين من الناس، وغيرها من الأغانى.

وحضر الحفل الفنان محمد رمضان، ورجل الأعمال ميشيل أحد، وعدد كبير من جمهور مصطفى قمر.

وكان قمر طرح ألبومه الغنائى "ضحكت ليا" منذ أيام قليلة وحقق من خلاله نسبة استماعكبيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب

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