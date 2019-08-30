تعرف على الأفلام المشاركة في مهرجان فينيسيا العالمي

انطلق أقدم مهرجان سينمائي في العالم على الإطلاق، في مدينة البندقية في إيطاليا والذي تم تأسيسه عام 1932، وهو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2019 في 28 أغسطس، ويتم تسليم الجوائز في 7 سبتمبر المقبل.

وفيما يلي مجموعة مختارة تضم 10 من أبرز الأفلام التي يتم عرضها للمرة الأولى خلال المهرجان هذا العام:

- "JOKER" ( الجوكر): تناول جديد، بل وأكثر قتامة، لقصة الرجل الوطواط (باتمان) الخيالية، وهو بطولة خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو، وإخراج تود فيليبس.

- "THE LAUNDROMAT" (ذا لوندرمات): وهي دراما للمخرج ستيفن سودربرج تدور حول فضيحة غسل الأموال المعروفة باسم "وثائق بنما" تضم النجوم ميريل ستريب وجاري أولدمان وأنطونيو باندراس.

- "AD ASTRA" (أد أسترا): أول محاولة للمخرج الشهير جيمس جراي لاقتحام عالم الخيال العلمي، يقوم براد بيت فيه بالبطولة حيث يجسد شخصية رائد فضاء في ملحمة فضائية وجودية.

- "ADULTS IN THE ROOM" (أدالتس إن ذا روم) "كبار في الغرفة": فيلم للمخرج كوستا جافراس يكشف الشروط القاسية لخطة الإنقاذ المالي لليونان، وهو يعتمد على ما ورد في مذكرات لوزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

- "SATURDAY FICTION" (ساترداي فيكشن) "حكاية السبت": قصة تجسس بالأبيض والأسود تدور أحداثها في شنغهاي في أربعينيات القرن العشرين من إخراج يي لو وبطولة جونج لي، أشهر ممثلة صينية.

- "THE TRUTH" (ذا تروث) "الحقيقة": الفيلم الافتتاحي للمهرجان، من إخراج المخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا، بطولة نجمتين من نجوم السينما الفرنسية وهما: كاترين دينوف وجولييت بينوش.

- "THE KING" (ذا كينج) "الملك": فيلم مقتبس من عدة أعمال لشكسبير من إخراج ديفيد ميشود، بطولة تيموثي شالاميت وجويل إجيرتون وروبرت باتينسون.

Advertisements

اقرا ايضاً:

هند صبري تؤكّد سعادتها باختيارها في لجنة تحكيم "مهرجان فينيسيا"

- "MARRIAGE STORY" (ماريدج ستوري) "قصة زواج": دراما تشبه السيرة الذاتية تدور حول الطلاق للمخرج نوح باومباخ، بطولة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر.

- "J’ACCUSE" (جاكيوز) "أنا اتهم": عودة للمخرج رومان بولانسكي بدراما تاريخية بطولة جان دوجاردين تتناول قضية دريفوس، وهي قضية شهيرة تتعلق بمعاداة السامية في فرنسا في مطلع القرن العشرين.

- "THE PERFECT CANDIDATE" (ذا بيرفكت كانديديت) "المرشح المناسب": قصة امرأة ترشح نفسها لمنصب في المملكة العربية السعودية، لأول مخرجة بالمملكة هيفاء المنصور.

قد يهمك ايضاً:

"المرشحة المثالية” فيلم سعودي يشعل المنافسة على “ذهبية” مهرجان فينيسيا الدولي

القاهرة السينمائي" يتصدر غلاف مجلة "فارايتي" في مهرجان فينيسيا