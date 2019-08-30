أحمد حلمي يكشف كواليس فيلم "خيال مآتة"

كشف النجم أحمد حلمي لأول مرة كواليس فيلمه الجديد "خيال مآتة" وأسباب نشره لجملة "ركبي بتخبط في بعضها" حيث قال "يا رب ركبي تفضل تخبط على طول لأن دا مقياس كويس على أن الواحد لسه بكر بيخاف الخوف صحي وأنا ببقى خايف غصب عني".

وأكد حلمي على أن شخصية يكن الرجل العجوز هي أصعب شخصية جسدها وجاء ذلك من خلال مقابلته في برنامج the insider بالعربي المذاع عبر شاشة دبي.

جدير بالذكر أن برنامج the insider بالعربي يذاع يوميا على شاشة قناة دبي في الساعة التاسعة مساء.

قد يهمك أيضا:

أحمد حلمي يضطر للكذب بسبب ابنه سليم في مقابلة تلفزيونية