التفاصيل الكاملة لواقعة التعدي على مطرب مصري وفرقته الموسيقية في البحرين

تعرض المطرب محمد الطوخي وفرقته الموسيقية لعملية نصب من قبل إدارة أحد الفنادق الكبرى بالبحرين، وذلك بعد التعاقد معه على إحياء عدة حفلات غنائية خلال شهر رمضان وأيام العيد، ثم تجديد التعاقد معه لمدة 3 شهور أخرى للغناء بإحدى قاعات الفندق، وبعدها أخلت إدارة الفندق ببنود التعاقد وامتنعت عن سداد مستحقات الفرقة الموسيقية.

ونشر «الطوخي» عبر صفحته الشخصية بموقع «facebook»، منشورًا يروي فيه تفاصيل ما حدث معه وفرقته الموسيقة في دولة البحرين، كما يلي:



ومن جانبه، طالب "الطوخي" الإدارة بضرورة دفع المستحقات، فتعدى صاحب الفندق عليه هو وأفراد الفرقة الموسيقية، وتم تحرير محضر رقم 1716 بمركز شرطة سماهيج بالبحرين.

ووجه "الطوخي" استغاثة إلى زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وهشام الساكن مدير هيئة المرافق والخدمات السياحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر، حيث أن إدارة الفندق لازالت تمتنع عن دفع مستحقاتهم المالية ويقيم هو الفرقة بفندق آخر على نفقتهم الخاصة لحين الحصول على مستحقاتهم.

وفي غصون ساعات قليلة من هذه الواقعة، استجابت السفيرة سهي إبراهيم الفار سفيرة مصر في البحرين للشكوى، مؤكدة أنها ستتواصل مع وزارة السياحة البحرينيه حتى تتبنى هذه المشكلة لحلها واستعادة حقوقهم المادية والأدبية كاملة.

وطالب محمد عبد لله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، عبر حسابه على "فيسبوك"، المطرب محمد الطوخي بتقديم وسيلة للتواصل معه، مؤكدًا أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، يريد التواصل مع "الطوخي" للاطمئنان عليه وعلى فرقته الموسيقية المصرية، وبالفعل تم التواصل بينهما، ووعده نقيب الموسيقيين بعدم إهدار حقوقهم، وتصعيد الموقف حتى يتأكد من أنهم نالوا جميع حقوقهم.

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وتواصلت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، مع "الطوخي" هاتفياً وأبلغته بأن الوزارة لن تهمل شكواه تماما، وعدته بأنها ستتواصل مع السلطات المعنية بحقوق المصريين والفنانين داخل وخارج مصر، وبالفعل تواصلت الوزيرة مع نظيرها في البحرين لسرعة حل مشكلة الطوخي وفرقته الموسيقية، مشددة على ضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأكد "الطوخي"، أنه تلقى مكالمة هاتفية من مكتب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج د. نبيلة مكرم، مؤكدين أن الوزيرة مهتمة جداً بالموقف الذي تعرض له وفرقته، وأن مشكلته ستنتهي خلال ساعات.

ولا يزال "الطوخي" في دولة البحرين الشقيقة، ينتظر عودته إلى مصر، ولم يستدل حتى الآن عن آخر تطورات الموقف الذي يتعرض له.

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