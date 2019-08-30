أشرف عبد العزيز يتولى الشؤون القانونية والقضائية للفنان أحمد عز

وكّل الفنان أحمد عز، المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، ليتولى الشؤون القانونية الخاصة بأعماله وتمثيله قضائيا بكافة القضايا.

ونشر "عبد العزيز"، منذ قليل، صورة تجمعه بالفنان أحمد عز عبر حسابه الخاص على موقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "إن شاء الله على استعداد دائم لخوض مغامرة جديدة بالقانون".

المعروف أن أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، خاض العديد من الجولات القانونية والقضائية لصالح العديد من كبار نجوم الفن والرياضة والمشاهير على رأسهم النجم عمرو دياب.

وأقام أشرف عبد العزيز مؤخرًا، بصفته وكيلاً عن محمد عبد المتعال رئيس مجموعة قنوات "mbc مصر"، الدعوى رقم 410 لسنة 2019 تعويضات الجيزة ضد الفنان محمد رمضان، طالباً تعويضا ماديا قدره 5 ملايين جنيه وتعويضا أدبيا قدره 2 مليون جنيه عما أصاب عبد المتعال من أضرار مادية وأدبية.

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جاءت الدعوى استناداً لصدور حكم نهائي ضد "رمضان"، من محكمة جنح مستأنف الدقي في 26/6/2019 بتغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني 10001 جنيه في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018 للسب والتشهير بـ"عبد المتعال" مدير عام قنوات mbc مصر مع قبول الاستئناف المقدم من رمضان شكلًا على حكم حبسه.

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