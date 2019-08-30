القاهرة - لايف ستايل نشر النجم طلعت زكريا، على صفحتة الشخصية "فيس بوك"، صوره النجم سليمان عيد هو بشنب وأحول العينين، بطريقة طريفة وكوميدية.

وعلق زكريا قائلاً: "دي صورة جان السينما المصريه ملك الرومانسية..سليمان عيد".

يذكرأن من أهم أعمال طلعت زكريا فيلم «طباخ الريس» في 2008، وهو من بطولة سامح حسين، وداليا مصطفى، وخالد زكي، وجمال إسماعيل، وسعيد طرابيك، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج سعيد حامد Advertisements قد يهمك أيضاً : - طلعت زكريا يبدأ تصوير فيلم "الموقف" الثلاثاء المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلعت زكريا يؤكد أن سليمان عيد جان السينما المصريه وملك الرومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.