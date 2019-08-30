مدير أعمال صابر الرباعي يوضح حقيقة خلافاته مع نقابة الموسيقيين

نفى المنتج علي المولي مدير أعمال النجم التونسي صابر الرباعي، وجود أي خلافات بين الرباعي ونقابة المهن الموسيقية.

وأكد المولي، أن كل ما يُشاع عن تواجد أي خلافات بين الرباعي والمهن الموسيقية ما هو إلا محض افتراء، بسبب تألق النجم صابر الرباعي في جولته الفنية الأخيرة.

ويقام مساء غد، حفل النجم صابر الرباعي في إحدى قرى الساحل الشمالي المصري، ويقدم خلاله الحفل أغنية "كلام في سرك"، التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج ياسر سامي.

ومن المقرر أن يشدو الفنان التونسي صابر الرباعي، بعدد من أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019"، والذي طرحه مؤخرًا، وتنوعت أغانيه بين اللهجة المصرية، اللبنانية، التونسية، والخليجية

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