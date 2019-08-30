أصالة نصري تصدح من الطائف بـ"وأخيراً صرت هنا"

تألقت الفنانة أصالة نصري في ليلة لا تنسى من ليالي عكاظ الطربية، وفي واحدة من أجمل الأمسيات الغنائية في موسم الطائف، وسط تفاعل ملفت وحضور كبير تجاوز 2500، تزينت بهم جنبات مسرح عكاظ الرئيسي.

صعدت الفنانة أصالة نصري على المسرح ضمن ترحيب حار من الجمهور وقالت في أول تصريح لها: "بأنها دوماً عندما كانت تعرف بأن أحداً من أصدقائها ذاهب إلى الطائف، تقول له أحضر لي ورداً طائفياً من هناك... وأخيراً صرت هنا في الطائف" مما نال استحسان وتفاعل الجمهور الذي صفق لها.

واستهلت الفنانة أصالة أول إطلالة لها في مدينة الطائف "مصيف العرب" بأغنية "كبير الشوق"، وسط ترحيب كبير من جمهورها العريض، ثم انطلقت تشدو بباقة من أغانيها الشهيرة "عادة، عقوبة، حزن الشوارع، سواها قلبي، طلبتك، روح نجدية، بنت أكابر، يا حبيبة"، وحلقت عالياً في سماء الإبداع مع أغنية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ "قارئة الفنجان"، قبل أن تودع جمهورها الغفير بأحدث أغنياتها "ذاك الغبي".

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وأبدعت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، واكتملت ليلة الإبداع بتفاعل الجمهور العريض مع الحديث العفوي للفنانة أصالة بين وصلاتها الغنائية؛ عندما أبدت إعجابها بمدينة الطائف وأهلها وأجوائها، وأمنياتها بالعودة مستقبلاً لهذا المسرح الرائع من جديد.

ولازال للإبداع بقية مع موسم الطائف، حيث يترقب عشاق الفن؛ الليلة الختامية لأمسيات عكاظ الطربية، في يوم 30 أغسطس مع الفنانة أحلام، لتكمل عقد النجوم بعد أن افتتحها الفنان عبادي الجوهر بصحبة الفنانة داليا مبارك، مروراً بالفنان حسين الجسمي، ثم أصالة نصري، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات الغنائية لأشهر المطربين العرب؛ التي احتضنتها أجنحة الدول المشاركة في حي العرب، الذي سلط الأضواء على التنوع الفني والتميز الثقافي لمدينة الطائف، التي تسعى لترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

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