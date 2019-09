هند صبري تُعد أول فنانة عربية تفوز بجائزة "السينما للنجوم "

اختارت مؤسسة الصحافيات الإيطاليات النجمة هند صبري لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام، وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة بموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وسيتم تسليمها يوم ٣ من سبتمبر القادم في تمام السادسة مساءً.

وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين، أهمهم النجم العالمي آل باتشينو وفاز بها أيضا كل من: Al Pacino, Andrea Pallaoro, Moon So-ri, Matteo Garrone, Lina Wertmuller, Malgorzata Szumowska, Claudio Santamaria, Lou Castel, Milena Mancini, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, Vinicio Marchioni, Alice Rohrwacher, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Greta Scarano, Susanna Nicchiarelli.

وسيفوز بالجائزة هذا العام مع هند صبري كل من: Alfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist.

جدير بالذكر أن هند تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ٧٦ كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها مؤخرا.

ولفتت هند صبري الأنظار في حفل افتتاح المهرجان بارتدائها ثوبا من تصميم etro، وستايلست ياسمين عيسى، وارتدت مجوهرات من بولجاري، وحذاء من تصميم روجر فيفر، وماكياج لادريانا ماروزيلي وارماني بيوتي، وتصفيف الشعر لادريانو ارجونديزو والحقيبة لـ"لوبوتان".

وقالت هند صبري إنها تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة والمرأة العربية في مثل هذا المحفل العالمي.

وستطير هند صبري من فينسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي المصنف ضمن أكبر خمسة مهرجانات بالعالم والعرض العالمي الأول لفيلمها التونسي "نورا تحلم"، والذي يعرض في المسابقة الرسمية لقسم "استكشاف"، في الفترة من ٥ إلى ١٥ سبتمبر القادم.

"نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، وجمال ساسي، وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

على صعيد آخر، يواصل فيلما "الممر" و"الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاح نقدي وجماهيري كبير، خصوصا مع تجاوز الممر لحاجز الـ٧٠ مليون جنيه إيرادات منذ عرضه وتحقيق "الفيل الأزرق ٢" الإيرادات تجاوزت الـ٩٠ مليون جنيه منذ بداية عرضه.

