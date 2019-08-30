هندي صبري تحصد جائزة “Starlight cinema award”

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""الخليج 365"" من بيروت: اختارت مؤسسة الصحافيات الإيطاليات الممثلة هند صبري لتفوز بجائزة “starlight cinema award” لهذا العام "تقديراً لموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة”، لتصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي انطلقت في العام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 من أيلول المقبل في تمام السادسة مساءً.

يُذكر أن عدد النجوم العالميين فازوا بهذه الجائزة أهمهم آل باتشينو وآندريا بالاورو. وسيحصدها هذا العام مع "صبري" ألفريدو كاسترو، وأنتونيتا دي ليلو، ونينا دافولوري.

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