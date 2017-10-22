الشاب ريان يعلن اعتزاله الغناء.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدم الفنان المغربي الشاب ريان جمهوره، بإعلانه اعتزاله الغناء، بشكل مفاجئ، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”,
الفنان المغربي لم يذكر أسباب اتخاذه لهذا القرار، واكتفى بالقول أنها أسباب خاصة، لافتا إلى أنه سيتجه لمجال التوزيع.
الشاب ريان كتب: “شكرًا لكل من ساندني في مسيرتي الفنية ،لأسباب خاصة اعتزل الغناء اعتزل الغناء اعتزل الغناء..كنت أودّ ان أشارككم كل ما هو جميل”.
وأضاف: “إذا شاهدتم أعمالي في المستقبل عبر التلفاز او كليب فهي اعمال كانت قبل ما خديت القرار.. سأكتفي باتوزيع لأَنِّي أحب الموسيقى ،ليس لدي الكثير ما أقوله لكم ادعو لكم بالتوفيق وشكراً”.
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