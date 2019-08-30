شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة AMC تراهن بالموسم العاشر لمسلسل The Walking Dead بتريلر مشوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة AMC الأمريكية عن التريلر النهائى للموسم العاشر من مسلسل الرعب The Walking Dead، والذى جاء على نحو مختلف عن المواسم السابقة بإضافة العديد من المفاجآت التى لاقت إعجاب الجمهور الذى انتقد الموسم الأخير بشكل كبير.
ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الحائز على تقييم 8.3 عبر موقع IMDB، التريلر الرسمي الأخير، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل.
ودارت أحداث الجزء الأخير من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، ليتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.
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