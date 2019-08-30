شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اللبنانية تانيا قسيس تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحيى الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الثامنة والعشرون.

وستتضمّن الحفلة أبرز أغنياتها المعروفة من بينها، "ايفا ماريا" مع أنشودة "مولاي" التي لمعت بها في الحدث الضخم في القاهرة عند افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، وأغنية "وطني" التي نالت موريكس دور كأفضل أغنية وطنية و "شو مخبى الليل" التي سبق وتصدّرت المراتب الأولى في لبنان في الصيف المنصرم.

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كما ستقدم أغنياتها الجديدة أبرزها أغنية "حب الحياة" من كلمات والحان مروان خوري، و"شو القصة" من كلمات والحان جوني فنيانوس، بالاضافة لأغنيات معروفة ولفتة مميّزة لمصر وفنّ أم الدنيا العريق مع أغنيات "قلبي دليلي" لليلى مراد، "يا حبيبي تعال" لأسمهان، «حلوة يا بلدي» لداليدا ودمج لافت لأغنية "ليالي الأنس" لأسمهان وأغنية «أهواك» للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ بدمج لافت مع أغنيات داليدا الشهيرة، وغيرها من أغنيات لبنانية، مصرية وأجنبية.