شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كاميرون دياز.. حكاية وسواس يطارد جميلة هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة كاميرون دياز بعيد ميلادها الـ 47 بعدما تمكنت خلال السنوات الأخيرة من فرض اسمها كواحدة من أبرز نجمات هوليود بفضل الأدوار التي لعبتها بمسيرتها الفنية ونالت عليها جوائز عديدة بالإضافة إلى تميزها أيضاً بجمالها الأخاذ وقوامها المثالي من وجهة نظر كثيرين مما جعلها بالنسبة لملايين نموذج المرأة الجميلة التي تحظي بمعجبين كثر.

ولكن على جانب آخر مما تمتلكه كاميرون دياز من مميزات عديدة اكتسبتها طوال مشوارها الفني فإن النجمة الشهيرة تعاني فى حياتها الخاصة بسبب الوسواس القهري الذي يصاحبها وتحديداً من نظافة الأشياء حيث تمتلك دوماً شعوراً بأن الأشياء غير النظيفة قد تتسبب فى إصابتها بالأمراض جراء الجراثيم الموجودة بها وبالتالى ينتابها دائماً هذا الشعور جراء هذا المرض النفسى المعروف باسم "رهاب الجراثيم أو فوبيا الجراثيم"، والتي تعاني منه منذ طفولتها حتي الآن.