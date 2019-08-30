شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إمبراطوريته فى عالم رجال الأعمال.. بيل جيتس يحول حياته لمسلسل وثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشوار طويل لرجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس فى مجال رواد الأعمال، نجح خلاله فى التربع على عرش أغنى رجال العالم لمدة 18 عاما، والتى سيكشف عنها فى مسلسل وثائقى جديد من المقرر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشر بيل جيتس تريلر من المسلسل الوثائقى الجديد عبر حسابه الشخصى على تويتر، ليحظى بمشاركة عشرات الآلاف من عشاق ومحبى رجل الأعمال الأشهر فى تاريخ العالم وأمريكا.

Advertisements

وأكد جيتس، فى التغريدة التى نشرها، على المجهود الكبير الذى استمر لمدة سنوات مع المنصة الإلكترونية لإنتاج مسلسل يضم حياته العمليه والشخصية والذى من المقرر ان يصدر يوم 20 سبتمبر المقبل.

بيل جيتس هو مؤسس شركة مايكروسوفت، وواحد من أغنياء العالم بثروة تبلغ 102.7 مليار دولار، واحتفظ بلقب أغنى رجل في العالم لمدة 18 عاما خلال الـ 23 عاما الماضية، ولكنه خسره خلال السنوات الماضية بسبب تبرعاته للأعمال الخيرية، إذ يعد "جيتس" واحدا من الذين تعهدوا بالتبرع بأغلب ثروتهم للأعمال الخيرية.