صور| مد عرض "المتفائل" على المسرح القومي لأسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، لـ ١٥ ليلة ابتداءً من السبت الموافق ٣١ أغسطس الجاري؛ نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضي، ليستمر يوميًا عدا الأربعاء في تمام التاسعة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

"المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام .