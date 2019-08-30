خاص| مجدي فكري يكشف سبب عدم مشاركة "سحر الأحلام" بـ"القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان مجد فكري، سبب عدم مشاركة مسرحيته "سحر الأحلام" التي يشارك في بطولتها مع الفنانة إيناس مكي، وخروجها من السباق ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12.

وقال فكري، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن السبب الحقيقي وراء ذلك هو عدم جاهزية المسرحية للمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أنهم عرضوا المسرحية على مسرح البالون، بعد اختيار إدارة المهرجان للعروض المشاركة في الفعاليات.

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وتابع: "حظنا مكنش كويس عشان مشاركناش في المهرجان هذا العام بـ (سحر الأحلام)، لكن هناك عروض مسرحية هايلة شاهدتها في المهرجان وتستحق كل التقدير والثناء والاحترام".

وأضاف، أنه سيعود لاستكمال عروض المسرحية بالبالون عقب حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، متابعًا "أتمنى أن أظل طوال حياتي أقدم مسرح، لأن المسرح حاجة كبيرة بالنسبة لي".

"سحر الأحلام" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول وبطولة: مجدي فكري، إيناس مكي، نيفين رفعت، عبدالعاطي صالح، رضا رمزي، محمد عنتر، أمنية فتحي، ياسر حسن، أشعار كوثر مصطفى، ألحان أحمد محيي، استعراضات هشام المقدم، أزياء جمالات عبده، مخرج منفذ سامي المصري، تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.

