صور| رشا سامي العدل تطلب الدعاء لعمرو زكي بعد تعرضه لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة رشا سامي العدل، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا لسيارة لاعب المنتخب و"الزمالك" السابق عمرو زكي، بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.

وعلقت رشا "عمرو زكي عمل حادثة وحشة أوي على طريق الساحل وربنا يلطف بيه.. أرجوكم أدعوا له كتير ربنا يحفظه لأولاده".

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كان عمرو زكي، تعرض لحادث سيارة صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي، تسبب في تهشم السيارة وإصابته بجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" أن حالة اللاعب الصحية لا تزال في خطر.