تراند اليوم : ممثل خليجي يعتزل.. تفاصيل صادمة تكشف أسرار قراره المفاجئ...

أعلن الممثل الكويتي فرحان العلي، اعتزاله مهنة التمثيل نهائيًا، بعدما ضاقت به السبل في إيجاد فرصة للمشاركة في أي أعمال، بعد قضائه ما يقارب 16 عامًا في المجال الفني.

وقال العلي لصحيفة "الراي": "لا أعلم من أين أبدأ في حديثي، لكنني فعلاً (طقّت جبدي من هالمجال) بسبب ما أتعرض له من تجاهل تام، سواء كان ذلك من المنتجين أم المخرجين أم الممثلين وحتى الإعلاميين والصحفيين (محد يبيني خير شر، مادري ليش)".

وأضاف: "إذ لك أن تتخيل أنه عند زيارة أي صحفي إلى موقع تصوير مسلسل ما أو بروفات أي مسرحية كانت لغرض إجراء اللقاءات الصحفية مع الممثلين المشاركين، يتم الحديث معهم جميعًا وفي المقابل يتم تجاهلي كأنني غير موجود!".

وتساءل: "لماذا هذا التصرف الذي يجرحني من الداخل، ألست ممثلاً أيضاً، لماذا لا يحترمون وجودي؟".

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وأكمل العلي: "أنا أعمل في هذا المجال الذي هو مصدر رزقي منذ العام 2003، وطوال هذه السنوات سنحت لي الفرصة بالمشاركة والتعاون مع غالبية المخرجين والمنتجين والفنانين الكبار والشباب، ولم أكن أتخيل أنه سيأتي هذا اليوم بعد مرور 16 عامًا وأُنسى هكذا، وألا يتم طلبي للمشاركة في الأعمال".

وأردف: "الأمر المضحك أن آخر مسلسل شاركت فيه كان (الديرفة)، ولن تصدق أن انضمامي فيه كان بمحض الصدفة، وذلك خلال زيارتي لبعض الأصدقاء في (اللوكيشين) والتي صادفت في الأيام الأخيرة من التصوير، وفي حينها عندما شاهدني المخرج منحني دورًا معهم، (طيب وينكم عني من بداية التصوير، توكم تتذكروني؟)".

وختم العلي قائلاً: "آخر مشاركة فنية لي كانت في مسرحية (رحلة بدينار ونص) بعدنما طلبني الفنان عبدالرحمن العقل والفنان خالد العجيرب لأكون أحد أبطالها، وأشكرهم على هذه اللفتة الجميلة، لكن العروض انتهت ولا أعلم إن كانت هناك عروض أخرى سيتم تقديمها أم لا، وبالتالي ها نذا جالس في البيت أنتظر الفرج".