زار الفنان راشد الماجد منتزه السودة في أبها، استعداداً لإحياء حفله الغنائي على مسرح طلال مداح اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم السودة.
ونشر الماجد صوراً له من على قمة جبل السودة، مشيداً بالجهود الجبارة في تنظيم موسم السودة، واصفاً الأجواء هناك بالأوروبية. وأوضح من خلال مقطع فيديو أنه استمتع بجولته في جبال السودة التي يزورها لأول مرة رغم أنها ليست الزيارة الأولى لأبها التي زارها قبل 22 عاماً، متمنياً أن ترضي حفلته الغنائية جمهور أبها. وعلق الماجد على جمال طبيعة السودة قائلاً : تجنن والله حسوفة على السنين هذي اللي راحت وعندنا هالأرث الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر من أعلى قمة في السودة أثناء زيارته .. راشد الماجد “حسوفه” على السنين اللي راحت-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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