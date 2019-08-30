الليلة.. حفل تانيا قسيس في محكى القلعة

تستعد المطربة اللبنانية تانيا قسيس، الليلة، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك على خشبة مسرح محكي القلعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم تانيا خلال الحفل باقة من أجمل

أغانيها التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "حب الحياة، مولاي، شو القصة، الارض للجميع، شو مخبي الليل، درب المجد، وغيرها".

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من "مهرجان القلعة الدولي" انطلقت يوم

18 أغسطس الماضي، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، هشام عباس، وغيرهم، بالإضافة إلي عدد من الفرق المصرية، الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.