الليلة.. "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" على مسرح الفلكي

يستعد فريق أتيليه المسرح لتقديم عرض الأطفال الاستعراضي"تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، على خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، في موسمه الثالث، وذلك اليوم وغدًا 30، 31 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم الفريق عرضين متتالين باليوم الواحد، لمسرحية "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، في تمام الساعة السادسة مساءً، والتاسعة مساءً، ليتمكن أكبر عدد من الجمهور من مشاهدة العرض، وتباع

التذاكر بسعر 100 جنيه."تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، هي أحد روائع الروائي البريطاني "رولد دال" وتم تحويلها إلى عرض مسرحي غنائي من قِبل فريق أتيليه المسرح، حيث يأخذ الجمهور في رحلة غير عادية مليئة بالسحر و الغناء و الرقص، داخل عالم ويلى ونكا ومصنعه للشوكولاتة، و كائنات الأومبا لومبا العجيبة، ومغامرات فتي صغير طيب يدعى تشارلي.يذكر أن العرض بطولة كل من: فهد إبراهيم، أحمد فرغل، آية متولي، لمياء عبدالغنى، سعد مصطفى، طاهرة عماد، ندى خالد، محمد أسامة، محمود رأفت، جنة حسن، سارة على، آية الفيل، يمنى مصطفى، نيرة أحمد، اليس لطيف، ديكور راندا عصام، أزياء هند الشيمى، تصميم استعراضات آنا سويكربويك، موسيقى مروان فوزي، إضاءة هبة محمود، كتابة مسرحية وإخراج سمر جلال.