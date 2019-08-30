بالصور.. "المتفائل" يستقبل جمهوره لأسبوعين بناءً على رغبة الجمهور

قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى"المتفائل" إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح لـ ١٥ ليلة عرض ابتداء من يوم غد السبت الموافق ٣١ أغسطس الجاري، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذى يشهده العرض منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضي، ليستمر العرض يوميًّاعدا الأربعاء فى تمام التاسعة مساءً على خشبة المسرح القومى بالعتبة.
يشار إلى أن العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
ويذكر أن عرض "المتفائل" بطولة سامححسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام .
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