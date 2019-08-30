قال الفنان إيهاب فهمي، إنه انتهى من تصوير مسلسله الجديد "قيد عائلي"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تقديمه عبر إحدى القنوات الفضائية بداية أيام الأسبوع المقبل.
وأكد "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن أحداث العمل تدور حول صراع المال، وتعرض لمعارك عنيفة بين عائلتين على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجلالثروة.
و يشارك الفنان إيهاب فهمي في بطولة العمل كلًّا من ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب فهمي يكشف لـ"الـوفد" موعد طرح مسلسله الجديد "قيد عائلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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