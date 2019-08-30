تعرف على موعد حفل أنغام في الإسكندرية

تستعد المطربة أنغام، لأحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بفندق هيلتون كينج مريوط ببرج العرب في الإسكندرية، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها حالة خاصةجدًا، ياريتك فاهمني،عمري معاك، سيدي وصالك، أكتبلك تعهد، حتة ناقصة.. وأخرون.
يذكر أن المطربة أنغام حصلت على جائزة أفضل مطربة لعام 2019، ومن المقرر أن تتسلم الجائزة بأحد الفنادق الكبرى الشهر المقبل.
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