بالفيديو.. أحمد جلال يطرح "متوتر بيجيب" عبر يوتيوب

طرح المطرب الشاب أحمد جلال، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "متوتر بيجيب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية. وتعتبر أغنيته الجديدة "متوتر بيجيب" هي فكرة جديدة وجريئة، وقام بتصوير البوسترات الخاصة للأغنية في أمريكا بعدسة المصور الشهير أيمن أبو النصر. أمريكا بعدسة المصور الشهير أيمن أبو النصر. الأغنية من كلمات الشاعر محمد جابر، وألحان أحمد راجح "نجم ذا فويس"، وقام بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر المطرب محمد عادل، ومن إنتاج "ميوزيك ميديا". ومن إنتاج "ميوزيك ميديا". يُذكر أن "جلال" له العديد من الأغنيات والفيديو كليب التي نالت نجاحا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب، مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي مثل محمد يحيي ونادر عبد الله وهاني يعقوب وطارق حسيب ومصطفي كامل وحسام الدين محمد وغيرهم.

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