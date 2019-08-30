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كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 12:50 مساءً - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، صورة، للفنان راشد الماجد، معلقا عليها “راشد بغير ساعة.. ليش”. وتفاعل أحد المتابعين مع تغريدة “آل الشيخ”، قائلا :”شكله طفر”.
ورد رئيس هيئة الترفيه قائلا: “هاذي أخرة اللي يغني شعري يطفر … طفر راشد … وأنا طفرت بعد النادي بعد”.
وعلق عبد الهادي ابودية، أحد المتابعين بسخرية قائلا : “وانا بسوي فيك قصيده تتوقع ابقى مطفّر؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يثير الجدل بتغريدة عن راشد الماجد.. وتفاعل بين النشطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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