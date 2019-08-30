أصيل أبوبكر يبكي أثناء غناءه من أغاني والده ويطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها..

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 12:50 مساءً - أحيا الفان أصيل أبوبكر مساء اليوم، حفلاً غنائياً، على مسرح الفنان الراحل طلال مداح بعدد من الأغاني القديمة والجديدة بحضور جماهيري كبير.

واستمتع الحضور بأغاني الفنان أصيل في أمسية غنائية ضمن فعاليات حفلات موسم السودة. وقال الفنان أصيل وفقًا لـ”المواطن“، إنه سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الغنائي على مسرح الفنان طلال مداح، ضمن موسم السودة

