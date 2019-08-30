شاهد: شجار عنيف داخل مول تجاري في جدة

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 12:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة.

ووفقا لـ “عكاظ”، فإن الأجهزة الأمنية تحقق في الشجار الذي استمر لعدة دقائق ما أسفر عن إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة. وأوضحت أن الحراسات الخاصة بالمركز إيقاف المتشاجرين وإبلاغ دوريات الأمن والتي باشرت على الفور الموقع.

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