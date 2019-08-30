مي العيدان تسخر من فيفي عبده!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 12:50 مساءً - سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ومن لقب “الام المثالية” الذي حصلت عليه منذ سنوات.

فقد نشرت مي العيدان، مقطع فيديو راقص لفيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “وين الله بوفقنا

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