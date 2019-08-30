هل اتخذت إلهام شاهين قرارها بالاعتزال؟!

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت الفنانة إلهام شاهين أن فكرة الاعتزال لم تراودها طوال مشوارها الفني وقالت في تصريحات لها: “لقد وهبت حياتي للفن، فلا يمكن أن اعتزل لأنني لا أجد متعتي الوحيدة سوى به”.
وكانت إلهام شاهين قد تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم “أهل العيب” ومن المقرر أن تشاركها البطولة فيه منة شلبي.
وأضافت إلهام شاهين أنه لم يتم الاستقرار على موعد تصوير الفيلم حتى الآن، إلا أنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل.
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