متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري خالد النبوي، صورة جديدة تجمعه بزوجته منى المغربي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهر خالد النبوي برفقة زوجته منى المغربي في مهرجان كان وعلق قائلًا: الصورة دي في مهرجان كان كنت بخليها تشوف خمس أفلام في اليوم جننتها منى حبيبتي وصاحبتي اللى بقولها حاضر ونعم”.
وانهالت التعليقات على الصورة من متابعي خالد النبوي الذين تمنوا له دام النجاح والإستقرار على الصعيدين العائلي والمهني.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوي برفقة زوجته: “حبيبتي وصاحبتي اللي بقولها حاضر ونعم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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