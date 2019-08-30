خلال زيارته لمصر.. داوود حسين يلتقي “أجمل وأنقى أصدقاء”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان داوود حسين جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمجموعة من الصور التي التقطها خلال زيارته لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في مصر.

وعلق “داوود” على الصور قائلا: “مجموعة من الأطفال في مستشفى ٥٧٣٧٥ بالقاهرة.. أستطيع أن أقول بكل ثقة إنهم من أجمل وأنقى من وضعتهم في خانة أصدقائي”.

وأضاف: “قمة النقاوة وخفة الدم والتفاؤل والإصرار على هزيمة المرض.. اللهم يا رب العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام.. شافي وعافي كل مريض”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان داوود حسين كان مسلسل “موضي قطعة من ذهب”، من بطولة: ريم أرحمة، أسمهان توفيق، هبة الدري، شهد ياسين، حسين المهدي، يعقوب عبد الله، وعبد المحسن القفاص، وآخرين، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.