منة شلبي ترد على أنباء زواجها

متابعة بتجـــــــــــرد: ردت الممثلة المصرية، منة شلبي، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني، وأنها بصدد إعلان خطبتها قريبا.
وعلقت شلبي بطريقة ساخرة على خبر زواجها، وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “بجد؟ هو مين طيب مش تقولوا لي؟”.
كما أن منة شلبي نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، من حفل زفافها إلى جانب الممثلة التونسية، هند صبري، ضمن أحداث فيلمهما “بنات وسط البلد”، وسخرت مجددا من شائعة ارتباطها وكتبت معها تعليق ساخر: “صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل دي إشاعات..ألف ألف مبروك”.
يشار إلى أن منة شلبي كشفت في شهر مارس/ آذار، عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما.
وقالت منة شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة “dmc” المصرية، “أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا”.
وتابعت “مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة”.
ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت “إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة”.
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