منة شلبي حسمت الجدل حول ارتباطها

حسمت الممثلة المصرية منة شلبي الجدل حول ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفنية وذلك بعدما انتشرت في الآونة الاخيرة أخباراً تفيد عن خطوبتها.

ووضعت “شلبي” النقاط على الحروف، بعد ان اتخذت من حسابها على انستغرام منبراً لوضع حد للأشاعات المتداولة، حيث قامت بنشر صورة لها بفستان زفاف أبيض والى جانبها الممثلة هند صبري من فيلم “بنات وسط البلد”. وعلقت على الصورة: (“صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه”، منهية بهاشتاغ #كل_دي_إشاعات #ألف_ألف_مبروك). وذلك في إشارة منها إلى أن كل الأخبار المتداولة مجرد إشاعات.

الجمهور علّق على الصورة متمنياً لـ “شلبي” أن تدخل القفص الذهبي قريباً.