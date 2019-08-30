هيفا تصدم جمهورها بهذه المفاجأة



بعد أقل من أسبوعين على طرح أغنية “شاغله كل الناس”، فاجأت النجمة هيفا وهبي محبيها بإطلاق أغنية جديدة بعنوان “تملي ناجحة” حصرياً عبر تطبيق أنغامي وذلك دون سابق انظار أو ترويج للعمل القادم.

جمهور هيفا عبّر عن صدمته بالمفاجأة خاصة أنه لم يكن يتوقع ان تطرح نجمتهم أغنية ثانية بفترة زمنية قصيرة، ولكن في الوقت نفسه عبّر عن سعادته بالأغنية وإعجابه بالغلاف حيث ظهرت هيفا كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وانوثتها.

وكان لافتاً اشادت جمهور اليسا بالأغنية خاصة بعد الموقف الأخير لهيفا تجاه قرار اليسا بالاعتزال ووقوفها الى جانبها ودعمها.

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هيفا خضعت لجلسة تصوير خاصة بغلاف الأغنية الجديدة حيث ظهرت بإطلالة مثيرة وعصرية بعدسة مصور المشاهير ديفيد عبدالله.

نشير ان هيفا تعيش حالياً نشاطاً فنياً ملحوظاً خاصة بعدما طالبها محبيها بأن تكثر من اصداراتها واطلالاتها وحفلاتها.

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