جمال سنان يكشفُ لفوشيا حقيقة وضع زوجته ماغي بو غصن الصّحيّ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد زوج الممثلة ماغي بو غصن "جمال سنان" أنّها اليوم بصحّة جيدة، وهي تتماثل للشّفاء تدريجيًا بعد خضوعها لعملية دقيقة في الرّأس.

وأشار صاحب شركة إيغل فيلمز جمال سنان إلى أنّها مواكبة لخطوات علاجها، ملمّحًا إلى عودتها خلال شهر رمضان المبارك بعمل دراميّ ضخم.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع مدير شركة إيغل فيلمز جمال سنان، إذْ تحدّث عن حقيقة مرض زوجته الممثلة ماغي بو غصن.